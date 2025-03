Savona, convocata la commissione consiliare sul nuovo sistema di raccolta rifiuti chiesta dal sindaco Russo

Resta "caldo" il tema dell’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, che prevede i cosiddetti "cassonetti intelligenti" in centro e i mastelli o bidoni condominiali nelle altre zone. Sea-S e il Comune stanno proseguendo con gli incontri informativi con i cittadini al Palaseas, mentre martedì prossimo, a partire dalle 14:30, si terrà la Commissione congiunta richiesta dal Sindaco.

La richiesta del primo cittadino prevede l'audizione di Sea-S per “aggiornare il Consiglio comunale sul percorso svolto fino ad ora e sui passaggi che stanno portando alla messa a terra del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti”. Durante la seduta è previsto un aggiornamento sull’esecuzione e sull’avvio del programma del “porta a porta” per le utenze non commerciali, e sui passaggi che stanno conducendo alla realizzazione del nuovo sistema.