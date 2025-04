Incidente a Cairo Montenotte: feriti un motociclista e il passeggero

AGGIORNAMENTO ORE 14:30

In conseguenza del sinistro, che non ha visto coinvolti altri mezzi, le due persone a bordo del mezzo a due ruote sono state trasportate una in codice giallo al San Paolo di Savona, l'altra ha invece necessitato del trasferimento in elisoccorso a Pietra Ligure, al Santa Corona, sempre in condizioni non gravi in codice giallo.

--------

Incidente stradale questa mattina sulla Strada Provinciale 9 a Cairo Montenotte. Coinvolta una motocicletta con il conducente e un passeggero in sella. L'allarme è stato lanciato pochi minuti prima delle 12, mobilitando immediatamente i soccorsi.​

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente l'ambulanza della Croce Bianca di Cairo Montenotte, l'auto infermierizzata India 20, e i sanitari del 118 con l'automedica Sierra 3. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Grifo, decollato da Villanova d'Albenga.​

Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte né sulle cause che hanno portato all'incidente. Dalle prime informazioni, non sono stati coinvolti altri mezzi.