Lo Russo a Salvini: "Collegamenti più veloci via treno ed autostrada tra Torino e mare"

Torino ed il Piemonte vogliono migliorare i collegamenti verso la Francia ed il mare. E così il sindaco Stefano Lo Russo ed il governatore Alberto Cirio si sono rivolti direttamente a chi ha questo potere, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, presente questa mattina in Città Metropolitana per l’osservatorio sul TAV.

"Tempi di percorrenza attuali per Savona inconcepibili"

“Dobbiamo potenziare al più presto – ha chiarito il primo cittadino – il collegamento verso Savona, sia in treno che in autostrada: i tempi di percorrenza attuali sono inconcepibili”. Da anni ormai chi si reca in macchina al mare per piacere, ma anche per lavoro, fa i conti con i cantieri infiniti sulla A6 e A26: lavori che riducono spesso la viabilità ad una corsia, allungando ovviamente i viaggi.

“Questo – ha aggiunto - frena lo sviluppo della nostra città e del retroporto di Savona: ho sollecitato Salvini a prendere in mano il dossier dei collegamenti di Torino verso Savona e Genova”, necessari anche per dare anche un “input alla logistica”.

Riattivare fermata di Bardonecchia

Un altro punto nodale, a seguito della riattivazione ieri dei treni Alta Velocità tra il capoluogo piemontese e Parigi, è la riattivazione della fermata di Bardonecchia. Al momento infatti i TGV non si fermano nella cittadina valsusina perché, durante l’attraversamento del confine, sono necessari diversi minuti di stop a Modane per il controllo dei passeggeri presenti a bordo. E anche pochi attimi fanno ovviamente la differenza per un treno che punta a collegare il più velocemente possibili la capitale francese con l’Italia.

“Ho chiesto a Salvini – ha chiarito il presidente Cirio - di reintrodurre la fermata di Bardonecchia: ho avuto dal Ministro rassicurazioni”. L’obiettivo è avviare un dialogo transfrontaliero per ridurre il minutaggio dell’operazione di controllo.