Meteo: primavera nel weekend, inverno la settimana prossima

Bel tempo e temperature miti ci attendono almeno fino a domenica pomeriggio. Poi l'ingresso di aria molto fredda dal Polo Nord passando dalla Russia ci farà ripiombare in pieno inverno, soprattutto sulle aree di pianura, con possibili forti gelate notturne. Quasi del tutto assenti le precipitazioni.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 4 e domani sabato 5 aprile

Ci attendono belle giornate soleggiate o con poche nubi. Le temperature risaliranno soprattutto domani, con valori massimi che potranno superare i 22/23 °C sulle pianure del Piemonte, mentre sulle coste si manterranno più contenute grazie al mare ancora freddo. Le minime domani mattina si attesteranno tra gli 8 e i 10 °C sulle pianure, mentre saranno fino 13/14 °C sulle coste. Venti generalmente assenti o deboli a regime di brezza.

Domenica 6 aprile

La giornata di domenica trascorrerà inizialmente come sabato, almeno fino al primo pomeriggio. La nuvolosità aumenterà da quel momento, e tra tardo pomeriggio e serata ci potranno essere rovesci o deboli temporali isolati sulle zone alpine occidentali e occasionalmente sulle pianure adiacenti. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento, mentre le massime saranno già in lieve calo ma ancora gradevoli. In serata l'ingresso di aria molto fredda da est farà calare i valori termici piuttosto in basso.

I venti si manterranno assenti o deboli al mattino, ma già in tarda mattinata dai settori orientali si attiveranno moderati venti orientali, che diventeranno settentrionali sulle pianure occidentali e sulla Liguria dal pomeriggio. Tuttavia l'intensità calerà già dalla notte.

Da lunedì 7 aprile

L'ingresso di aria molto fredda dal Polo Nord, che ruotando attorno ad un alta pressione sull'Europa settentrionale passerà dalla Russia per giungere fino a noi, ci farà ripiombare in pieno inverno per un paio di giorni. Non sono attese precipitazioni in quanto le correnti in quota saranno per lo più anticicloniche, e le temperature di giorno col sole potranno comunque raggiungere i 10/15 °C tra lunedì e martedì. Tuttavia ci sarà una forte escursione diurna, per cui soprattutto martedì mattina saranno possibili forti gelate sulle pianure del Piemonte e nelle valli interne della Liguria, che potrebbero compromettere le coltivazioni e gli alberi in risveglio.

Lunedì mattina almeno sui settori occidentali il rischio potrebbe essere mitigato dalla presenza di nubi stratiformi che impedirebbero l'inversione termica. Paradossalmente nelle alte valli e in quota sulle Alpi potrebbero non risentire di questo freddo, non più di giornate normali ad Aprile.

