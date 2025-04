Diocesi Savona-Noli, nominati i nuovi membri nel Servizio per la tutela dei minori

In questi giorni il vescovo Calogero Marino ha nominato con decreto la dottoressa Patrizia Marenco, in servizio presso l'ASL 2 Savonese, quale nuova referente della Commissione Servizio per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili della Diocesi di Savona-Noli e la psicologa Rosita Bormida quale responsabile del Servizio di Ascolto della commissione stessa.

Inoltre monsignor Marino ha chiamato a far parte del Servizio diocesano anche l'avvocato Gianluca Gandalini, la psicologa Gianna Poggi, suor Michelle Damasceno Daia de Jesus, religiosa della congregazione delle Suore della Purificazione di Maria Santissima, e il diacono permanente Ivano Perata.

Questi incarichi avranno la durata di cinque anni.