Celle, la banda musicale piange la scomparsa di "Lillo" Zappia

La banda musicale G. L. Mordeglia di Celle Ligure piange la scomparsa di "Lillo" Zappia.

Albisolese, per anni è stato un punto di riferimento per la banda cellese che ha voluto ricordarlo.

"Con grande tristezza, diamo l'ultimo saluto all'amico 'Lillo' . Persona educata, modesta, sempre disponibile e grande trombettista. Per anni ha militato tra le nostre file dando lustro alle nostre esibizioni musicali e condividendo momenti felici e indimenticabili. In ogni concerto, in ogni parata, il suo spirito aleggerà sempre tra noi. Un forte abbraccio grande amico" il cordoglio della Banda.

L'ultimo saluto si è tenuto venerdì scorso.