Varazze saluta dopo 18 anni il Comandante dei carabinieri Alessandro Vasoli: il Comune gli consegna una targa

Questa mattina si è tenuta una cerimonia di saluto nella sala consiliare del Comune con la consegna da parte del Sindaco Luigi Pierfederici di una targa di riconoscimento.

"Si chiude un periodo positivo, abbiamo portato la nostra città a godere di un comando forte presente e puntuale. L'eredità che lascia il Comandante nel nostro territorio con i ragazzi che sotto la sua guida sono cresciuti molto e si sono affezionati alla città ci fa capire che ciò accade quando alle spalle si tramandano determinati messaggi - ha detto il Sindaco rivolgendosi a Vasoli - Auguri per il tuo nuovo incarico sicuramente porterai la tua esperienza maturata qua e spero che nella vita ti rimanga un bel ricordo di Varazze".

"È un segno di vicinanza vero e non così scontato. So quanto fosse integrato nella comunità e quanto ha fatto per Varazze. Le nostre istituzioni sono belle e importanti e fatte di persone e il Luogotenente Vasoli era la persona giusta al posto giusto. Lo ringrazio per quello che ha fatto" ha continuato il Colonnello Fabio Truddaiu.

Il Luogotenente era giunto a Varazze nel 2007 e nei primi anni fino al 2019 è stato il vice dell'ex maresciallo Paolo Moscatelli e poi successivamente è diventato comandante.

"Ringrazio l'amministrazione comunale e il Sindaco con il quale abbiamo una forte stima reciproca e un rapporto di amicizia. Non mi aspettavo questa accoglienza - ha proseguito Vasoli scherzando con la reaponsabile della segreteria generale Graziella Caria - Da comandante ho avuto un contatto diretto con le varie istituzioni, la polizia locale e i comandanti che si sono succeduti, con una stima e collaborazione che non è scontata. Ringrazio anche le associazioni, i bagni marini e la polizia con Giovanni Cipollone".