Bambini, Forze dell’Ordine e amici a quattro zampe si incontrano ad Andora per una giornata all'insegna della consapevolezza

Un incontro speciale tra i bambini delle scuole primarie di Molino Nuovo, Forze dell’Ordine e amici a quattro zampe ha animato la scuola elementare di Molino Nuovo, nell’ambito del Progetto Legalità, promosso dalle docenti per avvicinare i più piccoli alle istituzioni e favorire un rapporto di fiducia con le forze dell’ordine, lontano dagli stereotipi televisivi.

Protagonisti della giornata sono stati i cani del Gruppo Cinofilo dei Carabinieri di Villanova d’Albenga e del Gruppo Cinofili della Polizia Penitenziaria di Asti e i rispettivi conducenti, che hanno affascinato i bambini con una dimostrazione delle loro abilità operative. Questi ultimi, in particolare, hanno raccontato che alcuni dei cani impegnati provengono dai canili, vengono addestrati con cura e ottengono risultati eccellenti nel loro lavoro. Tra loro, il pitbull Lana che ha mostrato le sue capacità nel rilevare sostanze tra le valigie, in una simulazione creata per i bambini.

All’incontro erano presenti il comandante della Stazione dei Carabinieri di Andora, Giorgio Santopoli, e, in rappresentanza del reparto cinofili della Polizia Penitenziaria di Asti, l’assistente capo coordinatore Luca Revello con il pitbull Lana, l’assistente capo coordinatore Tullio Avenoso con l’American Staffordshire Terrier Misty, l’assistente Walter De Fusco con il pastore belga Malinois Leonida e l’assistente Ciro Matrone. Per il nucleo cinofilo dei Carabinieri di Villanova d’Albenga hanno partecipato il brigadiere Vittorio Ciriolo e il carabiniere scelto Maria Federica Bertoleoni, accompagnata dal pastore belga Malinois Hery.

Un’occasione unica per scoprire da vicino il ruolo fondamentale di questi animali nel garantire la sicurezza e nell’assistenza alle attività di polizia.

“I bambini sono rimasti entusiasti nel conoscere meglio il lavoro di Carabinieri e Polizia Penitenziaria, nell’osservare da vicino le modalità di addestramento dei cani e, soprattutto, nell’apprendere il corretto approccio da adottare con gli animali nella vita di tutti i giorni - ha dichiarato la maestra Annalisa Viale - ora sono più consapevoli che alla base di ogni sano rapporto ci sono rispetto, fiducia e collaborazione: oggi abbiamo avuto tutti una bella lezione di vita”.