Savona celebra il mare: studenti protagonisti tra arte, scienza e tradizione insieme alla Guardia Costiera

Torna anche quest’anno la “Giornata del Mare e della cultura marina”, appuntamento nazionale istituito nel 2017 per accendere i riflettori sull’incredibile ricchezza, e al contempo fragilità, del nostro ecosistema marino. Tema che, nel Savonese, risuona particolarmente vicino, vista la forte connessione storica e culturale del territorio col mare.

Per l’occasione, la Guardia Costiera di Savona ha organizzato una serie di eventi e un ricco calendario per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. L’obiettivo? Coltivare nei più giovani una maggiore consapevolezza del mare come patrimonio da conoscere, rispettare e valorizzare, non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo ruolo culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

Vera novità di questa edizione, che culminerà l’11 aprile, è il lancio del concorso artistico “Storie e colori del mare”, pensato per celebrare i 160 anni dalla nascita del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera. Un invito a raccontare, attraverso disegni, testi e creatività, l’anima marinaresca del nostro territorio, le tradizioni legate al mare e l’impegno quotidiano della Guardia Costiera.

Grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ambito Territoriale di Savona, il concorso ha coinvolto ben 12 scuole e circa 530 studenti della provincia. Le opere realizzate saranno valutate da una giuria di artisti locali e i vincitori verranno premiati domenica 14 aprile alle 9.30, in una cerimonia presso il PalaCrociere Costa di Savona.

Non solo il concorso: il programma prevede anche due giornate di laboratori e attività educative a tema marino, il 10 e 11 aprile, a Savona e Varazze. In campo, accanto alla Guardia Costiera, anche la Croce Rossa Italiana, la Lega Navale, il Museo Navale dell’Istituto Nautico di Savona e la Cima Foundation.

I ragazzi potranno scoprire da vicino le tecniche scientifiche per lo studio dei cetacei, partecipare a laboratori di biologia marina, imparare le basi del primo soccorso, esplorare modellini navali e, ciliegina sulla torta, vivere un viaggio tra stelle e costellazioni grazie al planetario del Museo Navale.

Una festa del mare che guarda al futuro, parlando ai giovani con il linguaggio della scoperta, della creatività e della partecipazione.