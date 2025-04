Porta a porta a Savona, non si ferma la protesta. Cartelli nei portoni e assemblee condominiali contro i bidoni negli androni dei palazzi

“In questo portone non entrano i bidoni della spazzatura”.

I "ribelli della spazzatura" non si arrendono e proseguono nella protesta contro i cassonetti condominiali negli androni dei palazzi. A Zinola, quartiere del ponente savonese, in diversi portoni sono comparsi cartelli stampati che esprimono in modo chiaro e diretto il dissenso dei residenti verso questa modalità di raccolta differenziata porta a porta, che verrà adottata a maggio.

La questione, non si limita a semplici manifesti: in diverse zone del Ponente cittadino, alcuni amministratori condominiali avrebbero già convocato assemblee straordinarie per discutere e mettere ai voti il posizionamento dei bidoni negli ingressi comuni degli edifici.

Alcune di queste riunioni si sarebbero già svolte e, in molti casi, gli inquilini avrebbero espresso parere contrario, lamentando disagi legati all’igiene, al decoro e alla sicurezza degli spazi comuni.

Nel frattempo, prosegue anche la petizione. La raccolta firme avviata da Alice Greta Marino, insieme a un gruppo di volontari che si è formato spontaneamente attorno alla petizione, sta registrando un’ampia partecipazione. Alla petizione online pubblicata su Change.org si è affiancata una raccolta firme cartacea, che coinvolge diversi quartieri della città.