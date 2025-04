Alberature pericolanti sulla Sp 19: la Provincia chiede l’ordinanza urgente del Comune di Albenga

Alberi instabili lungo la Strada Provinciale 19 di Albenga, tra il km 3+000 e il km 3+700, in frazione Bastia (regione Marixe), mettono a rischio la sicurezza pubblica. La Provincia di Savona ha richiesto al Comune di Albenga di intervenire con urgenza, emettendo un’ordinanza sindacale per obbligare i proprietari dei terreni ad abbattere le alberature pericolanti.

Le piante in questione risultano compromesse dalle conseguenze dell’incendio dell’agosto 2022, che ha danneggiato in modo grave le radici, rendendole instabili. Secondo la relazione tecnica redatta dopo un sopralluogo effettuato il 25 febbraio scorso, il rischio che questi alberi cadano sulla carreggiata è concreto e potrebbe costringere la Provincia a ulteriori interventi d’urgenza con costi a carico dell’ente.

La questione è stata sollevata anche in ambito politico. Il consigliere comunale di minoranza Guido Lugani ha commentato: «Prendiamo atto con soddisfazione che le nostre preoccupazioni espresse in Consiglio Comunale erano fondate. Ora è fondamentale agire rapidamente per garantire la sicurezza dei cittadini».

Il sindaco Riccardo Tomatis ha confermato che l’amministrazione comunale, insieme agli uffici tecnici e alla Provincia, è al lavoro per attuare le misure necessarie. «Purtroppo, gli effetti degli incendi si manifestano anche a distanza di tempo – ha spiegato –. Alcuni alberi risultano compromessi e andranno abbattuti per ragioni di sicurezza».

Anche il consigliere con delega alla Protezione Civile, Antonio Caviglia, ha chiarito l’iter in corso: «Abbiamo effettuato un sopralluogo congiunto con la Provincia, ente competente per la Sp 19. Il sindaco, dopo le necessarie valutazioni tecniche, potrà emettere un’ordinanza per l’abbattimento degli alberi instabili».