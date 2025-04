Albisola, al cimitero della Pace due pannelli in ceramica ispirati alla Resurrezione del maestro Tony Salem

Si arricchisce di due nuovi pannelli in ceramica, donati dall’artista Tony Salem, il Cimitero della Pace di Albisola Superiore.

Le opere, ispirate al tema della Resurrezione, saranno presentate mercoledì 16 aprile alle 10.30, alla presenza dell’artista e di don Pometto.

Questa donazione rappresenta un atto di profonda generosità e amore per Albisola, e rinnova il legame tra arte e comunità, offrendo bellezza e riflessione in vista delle festività di Pasqua.

"È importante valorizzare il ruolo simbolico dei cimiteri - afferma l’assessore Simona Poggi - promuovendo la loro funzione non solo come luoghi di sepoltura, ma anche come spazi da preservare e tutelare. I cimiteri, ornati da opere d’arte, diventano siti di contemplazione, dove la ceramica si unisce al ricordo in un dialogo profondo e silenzioso".

L’arte, elemento identitario di Albisola, trova in queste opere una nuova espressione grazie alla sensibilità artistica di Tony Salem, sottolineando il valore della memoria e della continuità culturale.