Celle, nuovi servizi sul litorale del Bouffou: scattati i lavori sulla spiaggia libera dei Piani

Ruspa al lavoro da metà settimana sulla spiaggia libera dei Piani di Celle Ligure in località Bouffou.

Il litorale verrà infatti dotato di uno spogliatoio, un servizio igienico per disabili; un'area raccolta rifiuti e una zona doccia esterna con la creazione di pedane e passerelle per consentire di raggiungere i locali anche a persone in carrozzina.

Il progetto aveva definito le opere necessarie alla realizzazione della formazione della passerella pedonale sull’arenile, a congiungere lo sbarco della scala con i servizi igienici e spogliatoio, oltre a consentire l’accesso alla spiaggia; la costruzione di locali comprensivi di bagno, spogliatoio a norma per il superamento delle barriere architettoniche oltre all'area da destinare alla raccolta dei rifiuti, da edificare all’interno della zona ad archi sottostante la passeggiata.

L'intervento previsto si attesta sui 90mila euro e potrebbe essere pronto per l'inizio dell'estate.

Il Comune ha ordinato alla cittadinanza e a chiunque non sia autorizzato il divieto assoluto di accedere e/o sostare nel tratto di arenile sino alla conclusione dei lavori e alla bonifica dell'area di cantiere.

In standby invece i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. Nel progetto era prevista infatti la sistemazione dell'accesso al litorale con la creazione di un ascensore per le persone con ridotte capacità motorie. Il Comune sta valutando altre ipotesi progettuali vista la complessità dell'opera ipotizzata.