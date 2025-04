Frana a Capo San Donato, Impegno per Finale: "Diversi gli interrogativi. Avviare subito un confronto tra enti per sbloccare la situazione"

“Una notizia che rappresenta un duro colpo per l’economia del nostro territorio, un duro colpo all’ immagine turistica ed un enorme disagio per potenziali turisti e residenti. Le spese più importanti le faranno Varigotti e le attività del porto di Capo San Donato. Ma non solo”.

Interviene così, con una nota, il gruppo consiliare di minoranza "Impegno per Finale" riguardo la situazione creatasi dal pomeriggio di ieri sull'Aurelia nei pressi del porticciolo turistico finalese.

Tralasciando questioni prettamente ingegneristiche o geologiche, il gruppo capitanato in Consiglio Comunale da Andrea Guzzi pone diversi quesiti di varia natura, sul cantiere e non solo. “Difficile dare un giudizio tecnico su quanto sta accadendo, presumiamo che le motivazioni possano essere diverse; non siamo noi titolati a darne ulteriori - dicono dall'opposizione - Certamente le domande che oggi molti finalesi (e non solo) si stanno ponendo sono innumerevoli: non si poteva intervenire insieme pubblico/privato per un lavoro fatto in sinergia sui due fronti? Scavare sotto un muro non crea un problema per lo stesso muro? Riusciamo a creare un by pass invadendo parzialmente la rampa di ingresso al Porto e permettere un passaggio alternato oltre ad una sicurezza per chi dovrà lavorare? Riusciamo a velocizzare l’intervento della provincia su strada per Manie per cercare di togliere un semaforo fisso da mesi? Concertiamo con autostrade spa sospensione cantieri e pedaggio? Siamo certi (vogliamo sperarlo) che siano le stesse domande che si pone l’Amministrazione in questo momento, ma forse erano da porsi due mesi fa, quando si iniziò il cantiere”.

“Purtroppo è una tempesta perfetta - continuano dalla minoranza - I disagi provocati dai cantieri di autostrade e dalla frana di Capo san Donato danno il colpo di grazia ad una viabilità già sotto forte stress da mesi a causa dei cantieri infiniti in Salita del Grillo (neppur iniziato dopo 5 mesi di transenne), Via XXV Aprile e lungo la strada per le Manie (tutti cantieri con semafori). Suggeriamo la convocazione di un tavolo con Autostrade, Regione e Provincia per cercare di sbloccare la situazione, o quantomeno migliorarla”.

Non manca quindi un appunto duro sulla gestione di una delle alternative ora disponibili: “A giugno 2024 son stati eliminati dal bilancio 200mila euro di finanziamenti per la manutenzione della strada per Isasco, attualmente unica strada per raggiungere Varigotti (oltre ad un giro dell’oca da Noli o Spotorno) ma in condizioni disastrose e molto ripida - si legge ancora -. Non è stato un gesto un po’ avventato? Forse il finanziamento richiesto da chi gestiva prima i Lavori Pubblici aveva motivi fondati”.

“Attendiamo l’esito dei sopralluoghi e delle riflessioni di tecnici, imprese interessate e Comune. Confidiamo tutti in una rapida soluzione per le famiglie evacuate, per il nostro turismo e la nostra cittadinanza. Ma come diciamo da diversi mesi occorre una marcia in più. Qualcosa non sta funzionando” chiosano da "Impegno per Finale"