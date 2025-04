Patto per il lavoro nel turismo, posticipata al 19 maggio l'apertura dello sportello online sul sito Filse

"Accogliendo la richiesta degli enti datoriali, abbiamo fissato a lunedì 19 maggio l’apertura online su sito Filse del bando per la richiesta dei bonus assunzionali relativi all'edizione 2025 del Patto per il Lavoro nel Turismo". Lo annunciano gli assessori regionali al Lavoro, al Turismo e alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo.



“Nei giorni scorsi Assoturismo Confesercenti Liguria, Federalberghi Confcommercio Liguria e Confindustria Alberghi Liguria-Federturismo ci hanno fatto pervenire una lettera chiedendo di posticipare l'apertura del bando in quanto la data precedente del 17 aprile era in concomitanza con l’apertura del Bando Fesr e con il periodo di massima operatività legato alle festività pasquali – proseguono gli assessori – Con la nuova data del 19 maggio intendiamo favorire quindi una più ampia partecipazione da parte delle imprese del comparto turistico nella consapevolezza dell’importanza strategica che il settore riveste per la nostra regione. I moduli sono comunque già consultabili dallo scorso 9 aprile”.



Lo sportello resterà aperto fino al 31 dicembre ma non è da escludere, così come avvenuto lo scorso anno dopo appena cinque giorni di apertura, che per overbooking si arrivi ad una chiusura anticipata.

Le risorse disponibili per questa ottava edizione del Patto, a valere su risorse afferenti al PR FSE+ 2021-2027, ammontano a 5 milioni di euro; come gli anni passati saranno possibili ulteriori integrazioni per soddisfare tutte le domande. Il Patto 2025 mantiene invariati gli scaglioni dello scorso anno ma inserisce, come elementi di novità, il sistema di priorità alle domande di incentivo che contengono tempi indeterminati e l'incentivazione dei contratti part-time solo se con impegno orario di almeno 28 ore settimanali. Nel 2025 i bonus potranno essere richiesti dalle imprese per assunzioni a decorrere dal 1° febbraio con contratti di durata non inferiore a otto mesi. L'edizione 2024 del Patto si è chiusa con 2247 assunzioni in favore di 505 aziende.