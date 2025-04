Savona, arriva la quarta edizione del Premio Letterario "Benabe" dei frati cappuccini

I Frati Minori Cappuccini lanciano la quarta edizione del Premio Letterario Nazionale "Benabe - Cuore a Cuore" Memorial Padre Umberto Vallarino, dedicato al fondatore del progetto "Benabe" e patrocinato dal Comune di Savona.

Il titolo è un omaggio all’Africa, terra di missione per la Fraternità: in una delle lingue parlate nel continente "benabe" significa appunto "cuore a cuore", come l'opera instancabile dei frati nel mondo. Il premio è nato con l’intenzione di sostenere le innumerevoli spese di gestione del convento e le attività a favore delle persone in condizioni di necessità.

L'iniziativa è articolata in diverse sezioni: categoria Adulti - a tema libero "Poesia in lingua italiana", "Poesia in dialetto", "Racconto" e "Libro edito di poesia"; a tema religioso "Poesia" e "Racconto"; per i bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle medie e superiori "Poesia" e "Racconto". La sezione "Poesia in Dialetto" può essere anche a tema religioso: requisito fondamentale è che sia allegata la traduzione in italiano.

Per partecipare è richiesta la quota di iscrizione di 15 € per sezione. Versando il relativo contributo è possibile partecipare a più sezioni. Per i bambini e i ragazzi delle scuole medie e superiori la quota è 5 € a sezione. La quota può essere versata: tramite bonifico bancario su conto corrente n. 47328723 presso Banca BPER, intestato a Provincia di Genova dei Frati Minori Cappuccini, IBAN: IT55D0538710610000047328723, causale IV Edizione Premio Letterario Nazionale "Benabe - Cuore a cuore" Memorial Padre Umberto Vallarino Fraternità Francescana Cappuccina di Savona; in contanti inseriti nel plico di spedizione per chi decide di inviare per posta ordinaria oppure allegare al plico la ricevuta del pagamento.

È richiesto di inviare cinque copie di ciascuna opera (poesia, racconto, libro edito) anonime (tranne il libro) più una copia contenente i dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, telefono, indirizzo di posta elettronica) e la/le sezione/i a cui si partecipa. Per il libro edito bisogna inserire in una copia un foglio con i dati richiesti. Occorre allegare nel plico la ricevuta del versamento e la dichiarazione di autenticità dell’opera. L’indirizzo a cui inviare le opere è Rita Muscardin - Corso Vittorio Veneto 44/11 17100 Savona SV.

In alternativa si può inviare via e-mail in formato Word una copia dell’opera anonima e una con i dati personali e la/le sezione/i a cui si partecipa e allegare la ricevuta del versamento e la dichiarazione di autenticità dell’opera. Per il libro edito è possibile inviare il testo in formato pdf. L’indirizzo a cui inviare le opere è isolalussino@virgilio.it.

Per i minorenni dovrà essere compilata una liberatoria da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. La scadenza per l’invio delle opere è il 20 aprile 2025. La premiazione si svolgerà a settembre. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione e attribuite menzioni d’onore, il Premio del Presidente della Giuria e il Premio Speciale "Benabe" per l’opera che, fra quelle prime classificate delle varie sezioni, avrà ricevuto il maggior numero di voti. I riconoscimenti consisteranno in diplomi, opere offerte da artisti locali, prodotti originali della Fraternità Francescana Cappuccina e delle missioni.

Il presidente del Premio è padre Francesco Rossi, superiore dei Cappuccini. La giuria è composta da Graziella Boldrini e Patrizia Bassetto, dal poeta Stefano Baldinu, dalla poetessa Martina Lelli e dall'organizzatrice e segretaria Rita Muscardin. Per ulteriori informazioni si può chiamare quest'ultima al numero di cellulare 3355652461 o visitare il sito web concorsiletterari.it.