Altare, spettacolo di letture e canti per ricordare la lotta partigiana

Si terrà giovedì 17 aprile, alle ore 21:00, presso la sala del cinema Roma Vallechiara di Altare, un appassionante spettacolo dal titolo molto interessante, "Oltre il ponte", che ci racconterà, attraverso letture e canti popolari, alcune vicende degli ultimi giorni di lotta partigiana nell’entroterra genovese.

Interverranno per l'occasione alcuni dei maestri dell’Associazione Musicale G.B. Pergolesi, in particolare Mauro Barbieri, canto e voce narrante, Alessandro Delfino al pianoforte, Claudio Massola al clarinetto basso e ai flauti, e infine Bruno Giordano al clarinetto e sassofono.

A promuovere questa iniziativa è la Consigliera con delega alla cultura Adriana Frumento, che commenta: "Il 25 aprile 1945 ha rappresentato per l'Italia, che usciva martoriata e ferita da vent'anni di dittatura fascista e da una guerra che gli italiani non avevano voluto, il ritorno alla libertà e alla normalità. Fu l'occasione del riscatto, la nascita della Repubblica democratica, resa possibile dalla Resistenza, sulla quale si fondò la Costituzione. Sono passati 80 anni, ma ancora il mondo in cui viviamo ci ricorda che la democrazia ha bisogno di cittadini che si impegnino per mantenerla. Ricordiamo insieme con la guida della musica e delle letture".