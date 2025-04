Ceriale accoglie Marco Ghini: musica, ironia e solidarietà con il nuovo vinile “Mi faccio di vita”

Dopo il successo delle tappe di Alassio e Borghetto S. Spirito, continua il tour solidale di Marco Ghini con il suo nuovo spettacolo musicale “Mi faccio di vita”, inciso su vinile.

Venerdì 18 aprile, l’artista ingauno sarà protagonista a Ceriale, alla Casa dei Circoli, Culture e Popoli (via Concordia 8), accompagnato dai musicisti Beppe Trabona (chitarra e voce) e Max Maloberti (tastiere). La serata si aprirà con un’apericena alle 19.30, seguita dal concerto alle 21.30 (prenotazioni con sms o whatsapp al numero 3482228314).

Come nelle precedenti tappe, l’intero incasso sarà devoluto alla Bastapoco Odv, associazione che da anni si dedica all’assistenza di chi soffre, con cui Ghini porta avanti questo progetto all’insegna della leggerezza e della generosità.

“Con ‘Mi faccio di vita’ ho voluto unire storie, musica e riflessioni in chiave ironica e sincera – racconta Ghini – e sono felice che questo viaggio artistico continui anche a Ceriale, in un’atmosfera accogliente e con uno scopo che mi sta particolarmente a cuore: fare del bene attraverso l’arte e la musica”.

Il vinile è disponibile ai concerti e nei negozi Musicology ad Albenga e La Colonna Sonora a Torino.

Appuntamento venerdì 18 aprile alle 19.30 per l’apericena o alle 21.30 per il concerto a Ceriale, alla Casa dei Circoli, Culture e Popoli (via Concordia 8). Come ama dire Ghini: “Ingresso libero. Per uscire… Bastapoco!”