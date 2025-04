Albenga, rubato nella notte Mortino di "Madagascar" da Fior d’Albenga

Mortino non c’è più ad Albenga. Il piccolo lemure del cartone animato Madagascar, uno dei personaggi più amati dai bambini per la sua voce acuta e la sua tenera ossessione per Re Julien, è stato rubato dall’aiuola in cui era stato posizionato per Fior d’Albenga 2025, proprio in piazza San Michele, davanti al Municipio. Di lui resta soltanto la coda.

Mortino, inserito nell’allestimento dedicato al Madagascar – realizzato dal Comune di Albenga – era parte integrante del percorso fiorito che quest’anno celebra il tema “Habitat – Quando la natura diventa selvaggia”, in collaborazione con Euroflora.

Fior d’Albenga 2025 propone 14 aiuole artistiche ispirate a celebri film d’animazione, fiabe e storie amate da grandi e piccini, con un messaggio forte: raccontare il legame tra natura e valori, tra bellezza e rispetto per l’ambiente.

Piazza San Michele è dotata di un sistema di videosorveglianza: le immagini registrate saranno visionate nelle prossime ore per cercare di individuare i responsabili di questo atto poco edificante.

Nel frattempo, nel centro storico si respira l’amarezza per un episodio che colpisce un evento tanto curato, amato e partecipato, capace ogni anno di coinvolgere scuole, associazioni, professionisti, cittadini e turisti in un racconto collettivo fatto di fiori e fantasia.