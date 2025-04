Atti sessuali durante le visite, nuova condanna a due anni e 8 mesi per il ginecologo Maurizio Traversa

Due anni e 8 mesi con un pagamento di 20mila euro di provvisionale.

Dopo la condanna a 11 anni in primo grado del giugno 2024 il ginecologo Maurizio Traversa ecografista e specialista in ostetricia che era stato arrestato (e poi sottoposto in seguito agli arresti domiciliari e sospeso dall'Asl2, ndr) nel giugno del 2023 dai poliziotti della squadra mobile, questa mattina il Gip Alessia Ceccardi lo ha condannato con il rito abbreviato per un ulteriore caso di violenza sessuale. Vittima una donna, difesa dall'avvocato Luca Barbero, che non si era costituita come parte civile nel processo di primo grado ma che aveva testimoniato in aula. La stessa aveva realizzato di aver subito un atto sessuale soltanto quando aveva letto delle denunce presentate.

I poliziotti avevano potuto accertare che, durante le visite, lo specialista, noto nella città della Torretta, sia per il suo lavoro nello studio di via Paleocapa che nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale San Paolo di Savona, approfittando della situazione e della soggezione di alcune pazienti, aveva sottoposto le donne ad atti di natura sessuale, contro la loro volontà, sostenendo falsamente lo scopo diagnostico delle proprie condotte.

In prima battuta erano state due le denunce formalizzate in Questura che poi avevano fatto seguito ad altre querele presentate alle forze dell'ordine.

A costituirsi poi come parte civile nel processo erano state 6 donne che nel corso del dibattimento avevano raccontato la loro esperienza durante le visite e le manovre che il medico metteva in atto.

Nel corso delle udienze è stato visionato anche un video registrato dalle telecamere posizionate dalle forze delle ordine nel corso di una visita di Traversa.

Il Pm per violenza aggravata aveva richiesto 6 anni, con l'aggravante di un terzo della pena è giunta a 9 anni e in aggiunta 6 anni, un anno per ogni parte civile. Aveva richiesto anche che non venissero concesse le attenuanti generiche. Per un totale di 15 anni. Il Collegio l'aveva poi condannato a 11 anni. Il ricorso in Appello verrà discusso a fine mese.

Il ginecologo era stato anche interdetto dai pubblici uffici e sospeso dall'esercizio della professione sanitaria per 11 anni. Doveva effettuare un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali di 20mila euro a testa in favore delle sei persone offese. Dovrà essere effettuato anche un risarcimento delle spese di costituzione delle parti civili.