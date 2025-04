"Capolavori d'Impresa" a Savona: parlano Luca Ferraris (Fondazione CIMA) e Maurizio Maricone (Consorzio Depurazione Acque)

"Capolavori d’Impresa" ha trasformato le sale del Complesso Monumentale del Priamar di Savona in uno spazio espositivo dedicato alla bellezza dell’ingegno umano, del lavoro e della produzione industriale.

Tra i protagonisti, anche Luca Ferraris, presidente della Fondazione CIMA, e Maurizio Maricone, presidente del Consorzio Depurazione Acque. E' stata, per entrambi, l'occasione per ribadire finalità e sostanza dei rispetivi ambiti di attività.

"Fondazione CIMA è un centro di ricerca che si occupa dei rischi legati ai cambiamenti climatici. In particolare, ci concentriamo su alluvioni, incendi boschivi, siccità e ondate di calore. Il nostro obiettivo è sviluppare strumenti capaci di prevedere questi tipi di rischi", spiega Ferraris.

"Le nostre attività non si limitano alla ricerca, alla costruzione di modelli e sistemi previsionali, ma comprendono anche il coinvolgimento attivo della cittadinanza e delle comunità. Riteniamo infatti fondamentale includere le persone nei processi decisionali e di adattamento - prosegue Ferraris - Ci occupiamo in particolare di adattamento ai cambiamenti climatici, ovvero di tutti quei metodi e strumenti che permettono di convivere con i rischi legati al clima. Operiamo a livello internazionale (in Africa, in Asia e in altri continenti) ma anche a livello locale, lavorando direttamente con le comunità. In particolare, siamo attivi nella provincia di Savona".

"Anche CIMA al Priamar a Capolavori d'Impresa - sottolinea Ferraris - per costruire un legame più strutturato con il territorio e avvicinare la scienza ai cittadini".

Così Maurzio Maricone: "Il Consorzio di Depurazione delle Acque è la società che si occupa, per i comuni rivieraschi compresi tra Varazze e Finale, della depurazione delle acque reflue e, in alcuni comuni, anche del dispacciamento dell'acqua potabile. Il Consorzio è inserito all’interno della società Acque Pubbliche Savonesi, che gestisce il servizio idrico integrato in una vasta porzione del territorio savonese, principalmente lungo la costa, mentre le aree interne sono servite da altri operatori. Questa società sarà coinvolta nei prossimi mesi in un processo di fusione e riorganizzazione che porterà all’unificazione di tutte le realtà attualmente operative nel ciclo idrico. L’obiettivo è creare un interlocutore unico, solido e interamente pubblico, che gestisca in modo efficiente l’intero ciclo dell’acqua nel savonese.

"Le potenzialità di questa fusione sono molteplici - aggiunge Maricone -Nuovi investimenti infrastrutturali; la possibilità concreta di avviare un progetto di riutilizzo delle acque reflue per l’industria e l’agricoltura, riducendo lo scarico a mare; una maggiore efficienza nella distribuzione dell’acqua potabile, attraverso il miglioramento della rete e del servizio ai cittadini. L’obiettivo è di concludere questa fase entro il 31 2025, in accordo con la Provincia di Savona, i comuni soci e, auspicabilmente, con i consumatori e tutti gli abitanti dell’area".

"Crediamo - conclue Maricone - che questo processo rappresenti un’opportunità importante per migliorare la qualità dell’acqua, aumentare la capacità di riutilizzo e, nel lungo periodo, espandere l’operatività di questa nuova realtà anche oltre i confini provinciali".

"Capolavori d’Impresa" è l'allestimento espositivo innovativo, promosso da "Punto a Capo" con il coordinamento di Monica Brondi, che ha celebrato l’eccellenza imprenditoriale attraverso una forma espressiva originale e sorprendente: la Drone&Art, una nuova frontiera dell’arte visiva che fonde riprese aeree, grafica digitale e narrazione estetica.

In mostra, 26 protagonisti di rilievo nazionale e internazionale — tra aziende, enti, associazioni e operatori del mondo logistico-portuale — sono stati interpretati con un linguaggio visivo ispirato al futurismo, capace di restituire un’immagine inedita del mondo produttivo.

Le opere video-grafiche, realizzate con tecnologie d’avanguardia, hanno offerto al pubblico uno sguardo emozionante e poetico sulla creatività industriale, trasformando impianti, processi e visioni aziendali in autentici capolavori d’arte.