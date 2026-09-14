Acqua & Sapone apre a Andora: il nuovo store di Via Santa Caterina

Il 16 settembre Andora accoglie il nuovo punto vendita Acqua & Sapone, in Via Santa Caterina, a fianco dell’Eurospin: in una zona commerciale ben servita e di forte passaggio, comoda da raggiungere per chi vive e lavora in zona.

Lo store si presenta con un layout funzionale e percorsi d’acquisto intuitivi, pensati per orientare con facilità tra i diversi reparti dedicati alla cura della casa, della persona e della bellezza.

Omaggi nel giorno dell’inaugurazione

Chi visiterà il negozio nella giornata inaugurale potrà ricevere omaggi come il profumatore ambientale e la shopper riutilizzabile.

Ai primi 50 clienti iscritti al programma Acqua & Sapone Carta Club sarà inoltre riservato un pacco sorpresa in omaggio : un modo per premiare chi fa già parte del programma fedeltà e per invitare i nuovi clienti a scoprirne i vantaggi.

Promozioni dopo l’apertura

Il calendario degli omaggi prosegue anche nelle settimane successive, con una spesa minima di 20 euro. Sabato 26 settembre sarà la volta di un elegante vaso in vetro in omaggio ; venerdì 2 ottobre, invece, i clienti potranno portare a casa una borsa dell’acqua calda elettrica con scaldamani. Entrambe le iniziative sono valide secondo disponibilità del punto vendita e i Buoni Regalo non concorrono al raggiungimento della somma necessaria.

Due appuntamenti pensati per far conoscere il nuovo punto vendita anche a chi non potrà esserci il giorno dell’inaugurazione.

Carta Club e App: convenienza sempre a portata di mano

Attivo per i clienti dei negozi di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta, il programma Acqua & Sapone Carta Club ha superato i 3 milioni di iscritti e dà accesso alla raccolta Bolle, a coupon riservati, sconti dedicati, concorsi e iniziative promozionali.

Chi scarica l’ App Carta Club riceve 5 euro di sconto a fronte di una spesa minima di 25 euro e 50 Bolle di benvenuto. Dall’ App è inoltre possibile consultare le offerte , tenere d’occhio le promozioni e restare aggiornati su quanto accade nel punto vendita .

Un’insegna in crescita

Acqua & Sapone è una delle realtà più riconoscibili del retail italiano dedicato alla cura della persona e della casa, con una rete capillare distribuita su tutto il territorio nazionale.

Con le inaugurazioni del 16 settembre la rete arriva a 905 punti vendita in Italia, a insegna Acqua & Sapone e La Saponeria.

Assortimento completo e vendita assistita

Il nuovo punto vendita propone un assortimento ampio e articolato: detergenza, igiene personale, cura della casa, profumeria, make-up e benessere, con i marchi più conosciuti del settore.

Particolare attenzione è dedicata alla vendita assistita: il personale qualificato accompagna i clienti nella scelta dei prodotti, con consigli mirati, soluzioni adatte alle diverse esigenze e idee regalo. Un servizio che fa la differenza soprattutto nei reparti profumeria e make-up.

Convenienza, assortimento, promozioni , consulenza e servizi digitali si uniscono così in un’esperienza d’acquisto completa e vicina alle esigenze di ogni giorno.

Nuove opportunità di lavoro sul territorio

L’apertura del punto vendita di Andora ha anche una ricaduta occupazionale diretta: la crescita dell’insegna non significa soltanto nuovi spazi commerciali, ma genera anche opportunità professionali locali.



Avere in squadra persone del posto facilita inoltre il rapporto con la clientela e permette di conoscere meglio abitudini ed esigenze di chi vive il territorio.

Tra le posizioni disponibili sono previste anche formule part-time, interessanti per studenti o per chi desidera conciliare lavoro e impegni personali. Tutte le opportunità di lavoro aperte sono consultabili sul sito Acqua & Sapone.

Un presidio commerciale con valore territoriale

Il nuovo punto vendita di Via Santa Caterina nasce per diventare un riferimento quotidiano per la spesa delle famiglie del territorio.

La crescita dell’insegna si traduce in servizi più vicini alle persone, opportunità di lavoro e presenza nei luoghi in cui si concentrano le abitudini di acquisto.