Sul nuovo sistema di raccolta porta a porta, "Savona intelligente" porta la protesta in consiglio comunale

Il gruppo ha inoltre diramato una nota informativa per opporsi al posizionamento dei cassonetti condominiali, chiedendo che venga discussa in assemblea condominiale, opponendosi a questa soluzione e proponendo come alternativa l'estensione dei cassonetti intelligenti a tutto il territorio comunale.

Sea-S e il Comune hanno spiegato in varie sedi il motivo per cui non si possono adottare i cassonetti intelligenti in tutta la città, anche in un opuscolo online.

"La società Sea-S ha proposto una modifica limitata – si legge nell'opuscolo – relativa all'uso di cassonetti ad accesso controllato in una porzione definita della città. Tale richiesta, corredata di motivazioni tecniche legate a condizioni di viabilità e accessibilità in occasione di eventi ricorrenti e/o saltuari, di traffico e di fruibilità degli spazi, è stata valutata e approvata dall'amministrazione. Non è possibile quindi l'estensione di tale sistema ad altre aree del territorio cittadino".