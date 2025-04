Albenga, scontro tra auto in viale Liguria: due feriti al Santa Corona

Un incidente stradale si è verificato questa mattina poco dopo le ore 8 in viale Liguria, ad Albenga, davanti all'Istituto Trincheri. Due automobili sono rimaste coinvolte in un violento sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto è giunta prontamente una squadra del pronto intervento, seguita dalla Croce Bianca di Albenga, che ha inviato due ambulanze per prestare assistenza ai feriti. Presenti anche gli agenti della polizia locale, incaricati di effettuare i rilievi e gestire la viabilità, rallentata a causa dell’incidente.

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.