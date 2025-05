Bando per l'assunzione di 3 istruttori tecnici: Cosseria, Mioglia e Calizzano fanno squadra per una "pubblica amministrazione più efficiente"

I Comuni di Cosseria, Mioglia e Calizzano hanno avviato una significativa iniziativa di collaborazione, sottoscrivendo un protocollo d’intesa per la gestione congiunta di un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di tre Istruttori Tecnici, uno per ciascun Comune. Questo progetto, che rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione tra enti locali, punta a superare le difficoltà strutturali tipiche dei piccoli Comuni dell’entroterra, ottimizzando le risorse e rafforzando le capacità amministrative a beneficio di tutta la comunità.

La decisione di organizzare un concorso unico per la selezione di queste figure professionali nasce dall’esigenza di creare un sistema più efficiente, riducendo i costi per ciascun Ente e semplificando le procedure. Le principali motivazioni di questa scelta sono la riduzione dei costi per ciascun Ente coinvolto, la creazione di procedure più rapide, trasparenti e uniformi, la possibilità di selezionare candidati di alta qualità e l’opportunità di attingere alla graduatoria anche in futuro o da parte di altri enti.

Il concorso è finalizzato alla selezione di un Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori (ex categoria C), una figura fondamentale per la gestione tecnica e urbanistica, nei lavori pubblici e nei servizi al cittadino. L'Istruttore Tecnico avrà un ruolo chiave nell’assicurare il buon funzionamento dei servizi pubblici, contribuendo alla crescita e al miglioramento delle infrastrutture locali.

Il principale obiettivo di questa iniziativa è garantire servizi pubblici sempre più adeguati, qualificati ed efficienti, valorizzando le competenze professionali e promuovendo una buona amministrazione anche nei territori meno centrali. In un contesto di crescente necessità di innovazione e sviluppo, questa collaborazione tra Comuni rappresenta un passo importante verso il rafforzamento dell’amministrazione locale e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso il portale https://www.inpa.gov.it entro le ore 00:00 del 25 maggio.