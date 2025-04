Albenga ospita Gianni Barbacetto per la presentazione del libro "Contro Milano. Ascesa e caduta di un modello di città"

Domenica 4 maggio, alle ore 11:30, l’Auditorium San Carlo di Albenga ospiterà un incontro pubblico con il giornalista e scrittore Gianni Barbacetto per la presentazione del suo ultimo libro "Contro Milano. Ascesa e caduta di un modello di città" (PaperFIRST, 2024).

Il libro di Barbacetto mette in discussione uno dei modelli urbani più celebrati e controversi degli ultimi anni, sollevando interrogativi cruciali sulla direzione dello sviluppo delle nostre città, tra cementificazione, trasformazioni immobiliari e conseguenze sociali e ambientali. L’incontro sarà occasione di confronto pubblico sui temi della pianificazione urbana, dell’identità dei territori e della necessità di politiche pubbliche più attente alla qualità della vita e alla sostenibilità.

“Milano è diventata la città del cemento. La città vetrina, vanto d’Italia. Ma dietro le luci scintillanti dei grattacieli si nasconde una trasformazione che parla di esclusione, consumo di suolo, perdita di identità, aumento dell’inquinamento”, commenta Gianni Barbacetto.

L’iniziativa, promossa da Rossonove No Profit, si svolge con il patrocinio del Comune di Albenga, dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Savona (con riconoscimento di 1 credito formativo professionale, tramite autocertificazione su Portale Servizi) e della sezione ligure dell’Istituto Nazionale di Architettura – INARCH Liguria.

Pur avendo richiesto il patrocinio anche ad altri ordini professionali, l’Ordine dei Geologi della Liguria ha deliberato di non concederlo, ritenendo che i contenuti dell’incontro, pur di interesse pubblico, “non sviluppino argomenti attinenti con l’attività istituzionale dell’Ordine”. Una posizione che solleva interrogativi, alla luce dell’evidente connessione tra cementificazione del territorio e dissesto idrogeologico. Anche l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona non ha concesso il patrocinio. Nonostante un sollecito diretto alla Presidente Franca Briano, dirigente dell’Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale del Comune di Albenga, non sono state fornite motivazioni ufficiali da parte del Consiglio dell’Ordine.

L’evento è inserito all’interno del programma ufficiale di Fior d’Albenga 2025, la manifestazione che anima il centro storico con installazioni floreali e artistiche dedicate al tema “Habitat – Quando la natura diventa selvaggia”, un invito a riscoprire il legame profondo tra essere umano e ambiente.

Un sentito ringraziamento va a Marta Gaia, Assessore con delega alla Cultura, Politiche Sociali, Distretto Socio Sanitario e Abbattimento Barriere Architettoniche, per la preziosa collaborazione, e al Comune di Albenga per la concessione gratuita dell’Auditorium San Carlo, a dimostrazione di come le istituzioni locali possano favorire momenti di dialogo e approfondimento culturale aperti alla cittadinanza.