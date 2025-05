"Oggi facciam", Varazze in festa per la Patrona: Santa Caterina "balla" con i cittadini

Questo pomeriggio per la festa di Santa Caterina a Varazze è risuonato il tradizionale canto dell' "Oggi facciam" in onore della patrona e la cassa lignea con la statua ha fatto il suo classico avanti e indietro sulla navata della chiesa di Sant'Ambrogio.

Le istituzioni e i cittadini sono partiti questa mattina dalla Statua di Santa Caterina nella Marina di Varazze con tappa sul Ponte del Teiro per la benedizione ai Monti, in Piazza Bovani per la benedizione al mare terminando in Piazza Santa Caterina dove al termine della messa è stato effettuato il pellegrinaggio al Santuario della SS. Trinità (Chiesa di Santa Caterina) per la celebrazione del rito e lo scioglimento del voto.

Un giorno praticamente che si attende 365 giorni l'anno e che vede la città fermarsi in una giornata di commozione, devozione, gioia, sentimento immersa nello stupefacente "ballo" dei cristi insieme alla statua della Patrona.

La celebrazione era partita gia ieri da piazza San Nazario con l'inizio e il cammino verso la statua di santa Caterina alla Marina di Varazze, dove era stato svolto l'omaggio floreale e la benedizione della città. Nella serata si era svolto nell'oratorio di N.S. dell'Assunta il concerto della Banda Musicale "Cardinal Cagliero".

Fino a domani, giovedì 1° maggio, sarà visibile l'esposizione fotografica “Oggi facciam”, dedicata alla storica festa patronale.

Realizzata grazie all’associazione culturale Varagine — Archivio Storico Fotografico — la mostra presenta una suggestiva selezione di fotografie d’epoca che raccontano il volto autentico di Varazze, attraverso i volti, i costumi e i riti di una tradizione secolare ancora viva nel cuore della comunità.

L’allestimento, curato all’interno della galleria del centro commerciale, propone un itinerario visivo tra memoria e devozione, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire — o riscoprire — la storia collettiva della città, attraverso immagini in bianco e nero, testimonianze rare e frammenti di vita quotidiana.