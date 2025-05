Varazze, l'ex Pino Ferro fino al 31 ottobre aperto come park per le auto

L'ex campo sportivo "Pino Ferro" di Varazze da ieri, 1 maggio, fino al 31 ottobre sarà aperto come parcheggio per le auto.

Questa la decisione che è stata presa con un'ordinanza della polizia locale andando così a riaprire (era chiuso dall'8 gennaio scorso) un "polmone" fondamentale per la stagione estiva vista la carenza di stalli presenti sul territorio varazzino che soprattutto nel periodo estivo vanno a creare un particolare disagio ai residenti e ai turisti.

L'area sarà interdetta inoltre alla sosta dei camper e alle roulottes.

Proprio nei giorni scorsi sui social non erano mancate le critiche per una mancata apertura soprattutto a Pasqua e per il 25 aprile.

All'interno della convenzione tra il soggetto attuatore degli interventi sul retroporto T1 e il Comune è stato proprio inserito il restyling dell'ex campo. Il perimetro verrà infatti demolito e sarà presente una grande area verde con all'interno un parcheggio. Al centro sorgerà il palazzetto dello sport con la realizzazione che non sarà a carico del soggetto attuatore ma sono state inserite in convenzione le ipotesi progettuali che dovranno presentare e che verranno scelte dall'amministrazione per poi andare a ricercare un finanziamento.