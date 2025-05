Savona, torna lo "Scaletto senza scalini" con assistenza alla balneazione per persone con disabilità

Anche per l’estate 2025 il Comune di Savona conferma il progetto “Scaletto senza scalini”, il servizio gratuito di assistenza alla balneazione per persone con disabilità motoria alla spiaggia delle fornaci.

Il progetto, attivo dal 2010, è ormai un punto fermo della stagione balneare savonese e si propone di garantire a tutti il diritto al mare, superando le barriere architettoniche e sociali. Per la stagione 2025, il servizio sarà operativo dal 28 giugno al 7 settembre, per un totale di 72 giornate.

Il Comune parteciperà alle spese per un importo di 23.000 euro, cofinanziati con fondi propri e contributi regionali dedicati all’accessibilità dei soggetti con problemi motori. (il costo complessivo massimo per la realizzazione del progetto per quest'anno oneri inclusi, è stimato in 64.000 euro).

Ogni anno, il servizio accoglie oltre 250 utenti, molti dei quali provenienti non solo dalla provincia di Savona, ma anche da altre zone della Liguria e dal Piemonte, e alcuni dall'estero

A gestire lo “Scaletto senza scalini” sarà, come negli anni precedenti, la cooperativa sociale “Laltromare”.

Comune di Savona dovrà sottoscrivere, come negli scorsi anni, un protocollo d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l’uso della spiaggia, dei servizi igienici e delle attrezzature necessarie.