Tende e grigliata al parco della Rocca di Legino a Savona ed interviene la polizia locale.

Questa mattina un gruppo di persone ha posizionato alcune tende ed è stata improvvisata una grigliata in un'area che però non è attrezzata e quindi non è consentito grigliare e "campeggiare" .

Gli agenti sono così intervenuti per la rimozione.