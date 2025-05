Tamponamento a Voze, furgone parcheggiato precipita in un giardino

Paura a Voze per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un furgone in sosta. Per cause ancora da accertare, la macchina ha tamponato il mezzo parcheggiato, spingendolo fuori strada fino a farlo precipitare in un giardino sottostante la carreggiata.

Il sinistro si è verificato attorno alle ore 15 lungo la Sp 45, all’altezza della chiesa del paese.

Fortunatamente, non sono stati registrati feriti. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Savona, supportata dal mezzo di rincalzo 11R dotato di gru, per il recupero complesso del mezzo e la messa in sicurezza dell’area coinvolta.

Mobilitato anche il personale sanitario, la polizia locale e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.