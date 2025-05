Savona, spaccate in città: l'opposizione: "Fenomeni preoccupanti che iniziano a creare problemi"

Le cinque spaccate della scorsa notte preoccupano i savonesi. Un tema, quello dei furti nelle attività commerciali e della sicurezza, sul quale l'opposizione chiede maggiore attenzione.

"È chiaro che episodi come quelli accaduti la notte scorsa impongono doverosamente di richiamare l’attenzione su fenomeni che, certamente, non riguardano solo la nostra città – dice Daniela Giaccardi di PensieroLibero.zero – ma che anche a Savona stanno iniziando a creare disagi e problemi. Forse sarebbe meglio che l’Amministrazione cominci finalmente a occuparsi dei problemi reali dell’intera città, ad ascoltare maggiormente i cittadini e ad affrontare temi più incisivi: troppo tempo è stato impiegato, in via esclusiva, per cose che si sono rivelate poco produttive. E questa non è una 'percezione'."

"Cominciamo la stagione e arrivano persone da fuori che iniziano a fare queste spaccate – dice Maurizio Scaramuzza, Lega – facendo solo danni, perché il bottino è di pochi spiccioli. Purtroppo ci passiamo tutti gli anni. Le telecamere ci sono, dalla rotonda di corso Tardy e Benech, e alcuni negozi le hanno: speriamo che riescano a prenderli."

Sul tema interviene anche Fratelli d’Italia. "Da capitale della cultura a capitale della spaccata – dice Massimo Arecco di FdI – quando eravamo in giunta venivamo accusati di non saper gestire la sicurezza in Darsena, ma cosa fa questa amministrazione? Ci hanno chiamati dei cittadini seriamente preoccupati."

"Questi fatti smentiscono quello che l’amministrazione continua a dire – spiega il consigliere Piero Santi – cioè che Savona è una città tranquilla. Non mi sembra, dagli ultimi fatti."

"Da tempo - dichiara Manuel Meles, 5Stelle - assistiamo a fenomeni di degrado e scarsa sicurezza su cui non è più accettabile rispondere con accuse di “percezioni”, l’Amministrazione e la Prefettura devono affrontare di petto questi problemi, evitando che Savona si trascina un far west".