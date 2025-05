Regione, oltre 26 milioni di euro per le infrastrutture nei comuni rurali per contrastare lo spopolamento e rilanciare l’entroterra

La Regione Liguria ha approvato la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento a valere sulla sottomisura 7.2 del PSR 2014-2022, dedicata alle “Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali”.

“La nostra è stata una scelta politica volta a rafforzare gli investimenti a favore dei territori rurali – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura. La dotazione finanziaria del bando è stata incrementata fino a raggiungere complessivamente 26.948.300 euro. Si tratta di un intervento fondamentale per sostenere lo sviluppo dei Comuni dell’entroterra, migliorare i servizi di base e contrastare il fenomeno dello spopolamento. Con questo provvedimento, finanziamo 52 progetti della prima sottofase e altri 9 della seconda, con una copertura parziale per un ulteriore intervento. Il nostro impegno continua per assicurare che anche i piccoli centri abbiano accesso a infrastrutture moderne e funzionali”.

Sono 54 le domande pervenute per la prima sottofase, di cui 52 ammesse a sostegno, mentre nella seconda sottofase sono risultate ammissibili 17 domande su 21. A determinare l’ordine in graduatoria, in caso di parità di punteggio, è stato il criterio della percentuale di spopolamento.

“È un segnale forte che la Regione lancia ai territori più fragili e dell’interno – aggiunge il vicepresidente. Interveniamo per rafforzare la coesione sociale e promuovere lo sviluppo sostenibile, valorizzando le risorse europee in modo mirato ed efficace. Ringrazio gli uffici del settore Politiche Agricole e il settore Ispettorato Agrario Regionale per il lavoro svolto”.

La graduatoria approvata sarà pubblicata sul BURL, sul sito istituzionale della Regione e su agriligurianet.it, con tutte le informazioni relative all’iter delle domande, ai punteggi ottenuti e ai contributi concessi”.