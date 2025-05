Consumo di droga, cori e insulti contro le Forze dell'Ordine di passaggio: sospesa la licenza a un locale di Albissola Marina

In più occasioni, nelle sue pertinenze, erano stati pizzicati alcuni clienti avventori intenti a consumare sostanze stupefacenti. Così nella mattinata di ieri (8 maggio, ndr) ad un esercizio commerciale di Albissola Marina è stato notificato il decreto emesso dal Questore con il quale viene sospesa per cinque giorni - ai sensi dell’art. 100 TULPS - la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande.

La misura è stata adottata su richiesta dei Carabinieri i quali, oltre ad aver accertato il consumo di droga, avevano trovato i frequentatori del locale anche a seguito di ulteriori controlli.

In più occasioni, inoltre, alcuni di loro si sono resi responsabili di atteggiamenti ostili verso le pattuglie delle Forze dell’Ordine transitanti sulla via antistante, intonando cori e grida oltraggiosi.

Va sottolineato come il provvedimento, emesso dal Questore di Savona ed eseguito dai militari della stazione di Albisola, abbia finalità preventiva a tutela della sicurezza di tutti i cittadini, finalità che prescindono da eventuali responsabilità del gestore del locale.