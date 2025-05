Savona, pulizia delle spiagge libere, Santi: "Interventi in ritardo, sugli arenili ancora il legname delle mareggiate"

Pulizia delle spiagge per l'estate. Sul tema interviene il consigliere comunale di opposizione Piero Santi che lamenta il ritardo degli interventi.

"E' impensabile che sulle spiagge libere della città ci siano ancora rifiuti e il legame delle mareggiate invernali - dice il consigliere Santi - In genere questi lavori venivano fatti prima dei ponti primaverili, di Pasqua, 25 Aprile e 1° Maggi ma quest'anno non è successo. C'è stata solo un'ordinanza del sindaco che consente l'abbruciamento del legame sulle spiagge ma è una cosa che non vien praticamente mai fatta e se viene fatta riguarda solo gli stabilimenti balneari".

In questi giorni il Comune ha già fatto i primi interventi di rimozione sulla spiaggia dello Scaletto dei Pescatori.