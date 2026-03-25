A Savona la presentazione ufficiale del Tour USEI Ecuador 2026

L’Ecuador chiama, Savona risponde. L'associazione USEI APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia) annuncia il lancio della nuova edizione del Tour USEI Ecuador 2026. L'iniziativa è il fiore all'occhiello del progetto istituzionale "L'Ecuador la tua destinazione", volto a far conoscere le meraviglie del Paese attraverso un'esperienza di viaggio autentica e consapevole.

La presentazione ufficiale dell'itinerario si terrà lunedì 30 marzo alle ore 18:45, presso la sede dell'associazione a Savona (Via Giacchero SNC, angolo Corso Colombo).

Turismo Sociale e Natura Non Profit

Il tour dell'USEI APS si distingue per la sua natura Non Profit. Si tratta di un modello di turismo sociale che mette al centro il rispetto per le comunità locali e lo scambio culturale. Dalle vette delle Ande al fascino coloniale di Quito, fino alla biodiversità delle Galapagos, ogni tappa è pensata per offrire un’immersione etica lontano dai circuiti commerciali.

"Con il progetto 'L'Ecuador la tua destinazione' non offriamo solo un viaggio, ma un ponte di solidarietà," spiegano i responsabili di USEI APS. "Vogliamo mostrare il nostro Paese attraverso gli occhi di chi lo vive e lo ama, valorizzando l'incontro umano e lo spirito associativo."

Il racconto di chi è partito: "Un mondo che mi ha conquistata"

L'emozione dei partecipanti delle scorse edizioni è la miglior garanzia della qualità del progetto:

"È stata una grande opportunità: l'incontro con un mondo che non conoscevo e che mi ha conquistata. Porto nel cuore i profumi, i colori e la natura selvaggia. Le Ande, soprattutto, con la loro immensità mi hanno travolta, così come il popolo indigeno: una gente fiera, piena di dignità."

Dettagli dell’incontro di presentazione

Lunedì 30 marzo verranno svelati in anteprima tutti i dettagli del Tour 2026, un progetto che unisce viaggio, scoperta e condivisione. Durante l’incontro saranno presentati l’itinerario esclusivo, con percorsi studiati tra natura, storia e tradizioni, il valore etico dell’iniziativa, con particolare attenzione all’impatto positivo sul territorio e alla trasparenza dei costi, e tutti gli aspetti logistici, dalle date ai voli, dal supporto dell’associazione alle modalità di partecipazione. L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino questa esperienza e valutarne la partecipazione.