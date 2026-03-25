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Attualità | 25 marzo 2026, 16:30

Ruffinengo, il Comune decide di abbattere le torri faro dopo la caduta di una struttura per il forte vento

Scartata l’ipotesi della perizia sulle altre torri. Rossello: "Così il campo resta utilizzabile, poi lavoreremo al nuovo impianto di illuminazione"

Ruffinengo, il Comune decide di abbattere le torri faro dopo la caduta di una struttura per il forte vento

Saranno abbattute le tre torri faro del campo sportivo Ruffinengo di Legino. 

La decisione del Comune arriva dopo una valutazione e un sopralluogo al campo dove, una notte della settimana scorsa, una torre è caduta a causa del forte vento.

Due le ipotesi di fronte alle quali si è trovato Palazzo Sisto. Commissionare una perizia per valutare lo stato delle altre torri, l'intervento eventuale da fare e sistemare delle torri faro comunque già vetuste, oppure abbatterle e cercare risorse per un nuovo impianto di illuminazione, anche in considerazione del fatto che a giugno partiranno i lavori del nuovo manto sintetico. Inoltre questa opzione comporterebbe l'inagibilità del campo finché non verrebbe completato l'iter della perizia e della progettazione dell'intervento di messa in sicurezza.

"L'abbattimento delle torri ci consentirà di avere subito l'agibilità del campo – spiega l'assessore allo Sport Francesco Rossello – ma dovremo poi procedere rapidamente a trovare le risorse per progettare e installare una nuova illuminazione e farlo in concomitanza con il rifacimento del manto".

Nei prossimi giorni verrà affidato l'incarico per il taglio e la rimozione delle tre torri rimanenti.

Elena Romanato

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