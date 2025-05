Savona, lavori alla Piscina Zanelli: modifiche temporanee alla viabilità in Corso Colombo

Proseguono i lavori per la realizzazione della seconda vasca della piscina Zanelli. Dal 14 maggio al 13 giugno 2025 il controviale di Corso Colombo, all’altezza della Piscina Zanelli di Savona, sarà interessato da modifiche alla circolazione stradale per i lavori di realizzazione dellas econda vasca.

Le modifiche temporanee alla viabilità arrivano in seguito alla richiesta della ditta Giuggia Costruzioni s.r.l., incaricata dal Settore Attività Sociali ed Educative – Servizio Impianti ed Attività Sportive, di realizzare opere di adeguamento agli impianti sportivi dell’impianto natatorio.

I lavori prevedono la costruzione di un muretto di recinzione e lo scavo per la posa di una nuova condotta per la raccolta delle acque meteoriche. Per consentire l’ampliamento dell’area di cantiere, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata — con esclusione dei mezzi della ditta esecutrice — su entrambi i lati del controviale: lato mare (per 10 stalli) e lato monte (per circa 15 stalli), a Levante dell’attuale area di cantiere.

Sarà comunque garantito il transito pedonale in sicurezza, attraverso un percorso delimitato e protetto, largo almeno 1,5 metri e munito di segnalazione luminosa per le ore notturne. Verrà inoltre assicurato l’accesso alle proprietà laterali.

Durante le fasi di scavo della carreggiata sarà mantenuta una corsia di marcia larga almeno 2,80 metri per consentire il transito veicolare, con ripristino dello stato dei luoghi al termine di ogni giornata lavorativa.