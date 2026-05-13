Albisola, concluso la seconda fase di ripascimento a Capo. A Ellera inaugurato il nuovo ponte zona Parvin

Sopralluogo, nel pomeriggio di oggi (13 maggio, ndr) ad Albisola Superiore per la conclusione della seconda e ultima fase dell’intervento di ripascimento del litorale di Albisola Capo, finanziato da Regione Liguria con un investimento complessivo di 2 milioni di euro. L’opera si inserisce nel programma di ripristino dei danni causati dalla mareggiata dell’ottobre 2018 e punta alla difesa e alla stabilizzazione della costa in uno dei tratti più esposti del savonese.

Sul posto l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, insieme al sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Oltre al ripascimento, l’intervento ha previsto la realizzazione di una secca artificiale in massi in posizione centrale rispetto alla spiaggia, in corrispondenza del molo “Pescetto”, che è stato salpato, oltre alla manutenzione straordinaria, ricomposizione e prolungamento di 10 metri dei due pennelli a est della secca e alla sistemazione del pennello terminale est, denominato molo Torre.

“Si tratta di un intervento fondamentale per la difesa del litorale – afferma l’assessore Giampedrone – oltre che per la sicurezza dei cittadini e delle attività economiche e per la valorizzazione turistica di questo territorio. A tutti gli effetti rappresenta una vera e propria opera di protezione civile e difesa della costa. È un esempio di ottima collaborazione con il Comune ed è anche la dimostrazione di quanto sia importante la programmazione di interventi strutturali. La difesa del suolo e la tutela della costa sono priorità assolute per la Regione, soprattutto in un territorio fragile come il nostro dove i cambiamenti climatici e i fenomeni erosivi impongono risposte anche lungimiranti. Fa parte di un impegno molto più ampio che in questi anni ci ha permesso di realizzare in tutto il territorio interventi strutturali di protezione civile, difesa a mare e mitigazione del rischio idrogeologico per circa 400 milioni di euro, investendo le risorse per aumentare la resilienza del territorio, in forte sinergia con i Comuni, che ringrazio per il loro impegno grazie al quale oggi la Liguria è molto più sicura rispetto al passato”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Garbarini, che sottolinea il valore dell’opera per il territorio: “Voglio ringraziare Regione Liguria per il sostegno concreto e indispensabile per realizzare questo intervento, d’intesa anche con gli imprenditori balneari - aggiunge il primo cittadino -. Grazie a questa opera riusciremo a contrastare l’erosione, garantendo al contempo una riqualificazione estetica e funzionale delle strutture di accesso al mare. Albisola Capo è pronta alla stagione estiva con un litorale più solido e accogliente, pronto a rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico e a sostenere l’economia locale”.

In occasione del sopralluogo dell’assessore Giampedrone, è stato inoltre inaugurato un nuovo ponte a Ellera, atteso da 30 anni, destinato a servire le famiglie della zona di Parvin. “Un grande traguardo raggiunto dall’attuale amministrazione comunale”, ha concluso il sindaco.