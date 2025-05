26enne accoltellata in via Bresciana, il testimone-soccorritore: "Urlava chiedendo aiuto. Abbiamo tamponato la ferita aspettando i soccorsi"

"L'abbiamo vista in lontananza sofferente che stava chiedendo aiuto e abbiamo chiamato subito i soccorsi".

Inizia così il racconto di un residente di via Bresciana che ieri insieme ad altre persone ha soccorso la 26enne che ieri pomeriggio è stata accoltellata al torace da uno straniero.

La giovane aveva ritirato dei contanti al distributore automatico in centro a Legino e il malvivente probabilmente aveva iniziato a seguirla per poi tentare di rapinarla nelle scalette che da via Quintana portano a via Bresciana dove vive la ragazza.

"Ci ha detto che è stata accoltellata da un uomo di colore vestito nero. Le ha detto di dargli i soldi, lei ha detto di no e lui ha reagito colpendola e scappando. Poi lei che non è riuscita a usare il cellulare con l'adrenalina ha proseguito sulle scale. Allora noi l'abbiamo vista, era stremata" prosegue il testimone.

Immediati quindi sono scattati i soccorsi e l'arrivo dopo pochi minuti della Croce Rossa di Quiliano che l'ha trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

"L'abbiamo subito adagiata sulla mia macchina e fatta sdraiare in attesa dell'ambulanza tamponando la ferita con dei fazzoletti. I soccorsi dopo essere stati chiamati sono arrivati celermente" ha continuato l'uomo.

Il ladro e aggressore poi si è dileguato facendo perdere le sue tracce. In prima battuta sul posto è intervenuta la squadra volanti della polizia e in seguito la squadra mobile che si sta occupando di effettuare le indagini coordinate dal Pubblico Ministero Massimiliano Bolla.



"È andata bene. Non è mai successo nulla in zona ma é inconcepibile che accadano queste cose persino in pieno giorno" ha concluso il testimone-soccorritore.