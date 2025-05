Albenga, la mostra "Arte, letture ed emozioni" celebra la creatività dei più piccoli

Dal 21 al 24 maggio, presso la sala U.C.A.I. in piazza dei Leoni, Albenga, sarà possibile visitare la mostra “Arte, letture ed emozioni”, un’esposizione unica che mette al centro il valore della lettura e della creatività.

Le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Albenga II, infatti, hanno dedicato l’intero anno scolastico a un percorso che valorizza la lettura come strumento per stimolare l’ascolto, la condivisione, l’interpretazione personale e la creatività.

La mostra non sarà solo un’esposizione di elaborati, ma un vero e proprio viaggio all’interno della quotidianità scolastica, dove le piccole opere dei bambini raccontano il loro impegno, la loro crescita e il loro entusiasmo.

L’iniziativa vuole dare spazio e voce alle espressioni grafiche, manuali e linguistiche dei piccoli artisti, che ogni giorno si mettono in gioco per creare, scoprire e imparare. Oltre a sviluppare abilità, questo percorso favorisce anche la socializzazione, ponendo le basi per future amicizie e collaborazioni.

Vedere le proprie opere esposte al di fuori del contesto scolastico permette ai bambini di dare un significato nuovo al loro lavoro, riconoscendosi nel proprio percorso e raccontandosi attraverso l’arte.

Orari di apertura: dal 21 al 24 maggio. Tutti i pomeriggi, dalle 15:30 alle 18:30.