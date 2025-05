Edizione da record per il Trofeo di Salvamento "Città di Andora": 450 atleti in gara

Cala il sipario su un’edizione da record Trofeo Città di Andora, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto Comitato Piemonte e Valle D’Aosta, con il patrocinio del Comune di Andora e la collaborazione del Tortuga Beach che ha visto sfidarsi sulla spiaggia andorese oltre 450 atleti, tra gare di categoria, Ocean Italian Cup e Ocean Kids.

"Con la chiusura di questa edizione, Andora si conferma una tappa chiave per la crescita del settore, capace di unire alto livello agonistico e divertimento, coinvolgendo atleti di ogni età", dichiarano i responsabili della Fin del Comitato Piemonte e Valle D’Aosta.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore allo Sport Ilario Simonetta: "Come sempre un evento di grande impatto che siamo lieti di poter ospitare ad Andora. Il mio ringraziamento va agli organizzatori della Fni Comitato Piemonte e Valle D’Aosta, a tutti gli atleti partecipanti, ai tecnici, ai numerosi accompagnatori, al Tortuga Beach per l’accoglienza e alla Croce Bianca per l’assistenza".

Ecco i risultati

Nella classifica generale del Trofeo Città di Andora, riservato alle gare per categoria, a imporsi è stata la Amici Nuoto Riva, che ha totalizzato 1426.91 punti, al secondo posto si è classificata la NC RN Cairo Montenotte Acqui Terme con 1265.26 punti, mentre il terzo gradino del podio è andato alla Sportiva Sturla, che ha chiuso con 1233.58 punti.

Grande entusiasmo anche per le prove dedicate ai più giovani, con l’Ocean Kids che ha visto la partecipazione di 100 piccoli atleti. Nella Classifica Es.A spuntarla è stata la squadra dei Vigili del Fuoco Salza, che ha conquistato il primo posto con 480.312 punti. Seconda piazza per la SA-FA 2000 Torino (441.50 punti), mentre al terzo posto si sono classificati i Nuotatori Canavesani, con 419.954 punti. Domina invece la classifica Es. B la SA-FA 2000 Torino (513.21 punti), a completare il podio ci sono poi Amici Nuoto Riva (513.21 punti) e i Nuotatori Canavesani (131.25 punti). L’appuntamento è già fissato al prossimo anno, per una nuova edizione ricca di sfide e passione.