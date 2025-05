Finale Ligure si conferma Bandiera Blu. L'assessore Luzi: "Fondamentale per la nostra offerta turistica"

Si conferma per il diciottesimo anno consecutivo Bandiera Blu, raggiungendo l'importante traguardo anche per l'anno 2025, la città di Finale Ligure.

A ritirare il riconoscimento a Roma alla cerimonia di assegnazione è stato l'assessore all’Ambiente e Demanio, Umberto Luzi: «Si tratta di un obiettivo fondamentale per arricchire l'offerta turistica della nostra città, che sottolinea come l'offerta della nostra destinazione sia di un ambiente sano e vivibile, per i turisti e per i residenti».

La Bandiera Blu è infatti un riconoscimento internazionale assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alle località balneari che rispettano determinati criteri di qualità. I requisiti per ottenere questo prestigioso riconoscimento comprendono la bellezza del territorio, un'efficace programmazione delle risorse, la pulizia accurata del litorale e delle acque, e l'assenza di inquinanti. Questi fattori non solo garantiscono una spiaggia di qualità, ma contribuiscono anche alla salvaguardia dell'ecosistema marino.

«L'Amministrazione comunale ha lavorato instancabilmente per raggiungere questo traguardo, impegnandosi nella cura delle spiagge e nella promozione di pratiche sostenibili - prosegue l'assessore Luzi - È fondamentale, infatti, raccogliere e gestire i rifiuti in modo responsabile e monitorare la qualità dell'acqua per garantire un ambiente pulito e sicuro per tutti.»

«Un sentito ringraziamento - continua - ai responsabili degli Uffici comunali, delle società partecipate Seri e Sat ed all’Associazione Bagni Marini Finale Ligure e Varigotti per la loro preziosa collaborazione e per il dialogo costruttivo che hanno contribuito a creare nel corso di questi anni. È grazie a questo spirito di cooperazione che Finale Ligure può oggi godere di questo prestigioso riconoscimento, un attestato di merito che rafforza l’immagine della nostra città come meta turistica di eccellenza.»

«Con l'assegnazione della Bandiera Blu, Finale Ligure si posiziona dunque come una delle destinazioni balneari più desiderabili, pronta ad accogliere turisti in cerca di qualità, bellezza e un ambiente naturale incontaminato. La nostra città è pronta a continuare a lavorare per mantenere e migliorare questi standard di eccellenza» conclude.