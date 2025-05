Aurelia Bis, il Pd: "Servono risposte immediate su stipendi arretrati e tempi certi per la ripresa dei lavori"

“La situazione sul cantiere per la realizzazione dell’Aurelia Bis, tra Albisola Superiore e Savona, continua, dopo mesi, a preoccupare. A causa delle difficoltà dell’impresa che ha vinto l’appalto, i lavori sono ancora fermi e i lavoratori continuano ad essere pagati in ritardo: in questo momento stanno ancora aspettando gli stipendi di marzo e aprile. Lunedì mattina abbiamo partecipato al presidio davanti al cantiere, con la Consigliera comunale di Albisola Superiore, Serena Cello, per portare la nostra solidarietà ai lavoratori”. Ad affermarlo è la Federazione provinciale di Savona del Partito Democratico e i circoli Dem di Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure.

“Il Governo nazionale, nella persona del viceministro delle Infrastrutture Rixi, si è presentato sul cantiere durante la campagna elettorale per le regionali dello scorso autunno, promettendo l’imminente completamento dell’Aurelia Bis e il ribaltamento del casello autostradale di Albisola Superiore. Terminata la campagna elettorale, i lavori dell’Aurelia Bis si sono bloccati e di ribaltamento del casello si è smesso di parlare”

“Chiediamo immediatamente risposte chiare e definitive sia sugli arretrati per i lavoratori, sia sui tempi precisi per la ripresa dei lavori di completamento di un’opera fondamentale per decongestionare il traffico a Savona e nel Levante savonese, necessaria tanto per le attività economiche quanto per la vita quotidiana dei cittadini”.

“Come Partito Democratico, non smetteremo, a tutti i livelli — locale, regionale e nazionale — di vigilare e di pungolare chi di dovere per dare garanzie ai lavoratori e al territorio. Proponiamo a tutti gli attori del territorio di unirsi per far sentire la loro voce davanti ad Anas e al Governo, in modo da sbloccare lo stallo attuale”, concludono i Dem.