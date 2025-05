Ad Albenga è tutto pronto per il ritorno di Su La Testa

Saranno tre giorni pieni di appuntamenti tra teatro, libri, cinema e fotografia e, naturalmente e, soprattutto, musica. La sede dell’Associazione sarà ospitata presso Palazzo Scotto Niccolari in Via Medaglie d’Oro che per tre giorni costituirà la sede dell’associazione e di un animato dopo-festival.

La conduzione è affidata a Alberto Calandriello e Chiara Buratti.

I pomeriggi musicali disseminati per la città prevedono le esibizioni di grandi ospiti come il pluripremiato Federico Sirianni, la rivelazione Sue e il duo americano Freebo & Alice Howe che hanno grandi collaborazioni con artisti americani di primordine come Ringo Star o Neal Young.

Il Festival è conosciuto per i tanti ospiti di qualità che ha ospitato sul palco del Teatro Ambra come Enrico Ruggeri, Morgan, Dolce Nera, Antonella Ruggiero, Gnu Quartet (per citarne solo alcuni) ma anche per la preveggenza con cui ha lanciato molti musicisti tra cui Zibba, Levante e Raphael Gualazzi quando questi nomi non erano protagonisti della scena e ancora faticavano a trovare spazi e riconoscimento.

Sulle pagine social dell’associazione sarà possibile avere tutte le info per biglietti, programma delle serate e iniziative collaterali. Per ogni ulteriore informazione non esitare a chiedere all’associazione culturale Zoo che organizza l’evento all’indirizzo mail zooalbenga@gmail.com.





GIOVEDI 15 MAGGIO

Vaeva

Giulia Mei

Amalfitano

David Grissom





VENERDI 16 MAGGIO

Lobina

Roberto Angelini Rodrigo D’Erasmo

Federica Ottombrino

Angela Baraldi





SABATO 17 MAGGIO

Nylon

Anna Carol

Lorenzo Santangelo

Neri Marcorè





Mattine alle 12 presso il negozio Musicology, via Torlaro

e Pomeriggi dalle h17

Piazza delle Erbe e Via d’Aste:

Federico Sirianni, Massimiliano Larocca, Sue, Sara Velardo, Freebo & Alice Howe, Francesco Campidonico, Ramat