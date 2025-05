Vado, in approvazione variazione di bilancio da 4,4 milioni: più risorse per servizi, opere pubbliche e rigenerazione urbana

Il Comune di Vado Ligure ha approvato una variazione di bilancio, per un importo complessivo superiore a 4,4 milioni di euro, a seguito dell’approvazione del rendiconto consuntivo avvenuta alcune settimane fa.

"Una manovra importante - commenta l'amministrazione - che consolida una tendenza positiva sugli investimenti pubblici, con un’attenzione crescente ai servizi alla persona, sociali, sportivi, educativi e culturali, nonché alla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche strategiche. Un piano che guarda al presente e al futuro della città".

"Questa variazione - aggiungono dal Comune - rafforza l’impegno dell’amministrazione nella trasformazione del tessuto urbano e nel miglioramento della qualità della vita. Una visione di medio-lungo periodo che traguarda il rispetto del programma elettorale ma anche le esigenze del territorio e dei cittadini".

Diverse le direttrici di intervento. Si passa dal rafforzamento dei servizi per i minori, dei meno abbienti e dei contributi a sostegno delle attività ricreative, sportive e culturali, per arrivare a investimenti mirati per il settore sociale e per l’inclusione, con particolare attenzione agli spazi aggregativi per la terza età, passando dal potenziamento delle iniziative turistiche e culturali estive che seguono una tendenza importante e che si affiancano ad un progetto di marketing territoriale che prenderà avvio nei prossimi mesi.

Tra gli interventi più rilevanti previsti, la pulizia e manutenzione di tombinature e rii per la tutela del territorio, e la prosecuzione delle nuove progettazioni e dei successivi step di lavori già avviati, come il Polo Culturale e i parchi gioco (Griffi, San Genesio).

Tra i progetti più significativi che verranno finanziati rientra anche la rigenerazione urbana della piazza Cialet a Porto Vado (la porzione non ancora riqualificata), un’area centrale e simbolica, che sarà completamente riqualificata per diventare uno spazio accogliente e funzionale. Parallelamente si interverrà sul centro Marinella, un luogo storico della socialità vadese, con lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo per restituirlo alla cittadinanza in una veste rinnovata e più efficiente, pensata in particolare per la terza età.

Ulteriori interventi riguarderanno un nuovo arredo urbano per il centro cittadino, per migliorarne fruibilità e attrattività. Senza dimenticare un progetto significativo come la realizzazione di una nuova spiaggia libera attrezzata, in una zona più centrale e facilmente accessibile, pensata per essere inclusiva, sicura e dotata di tutti i servizi necessari per essere luogo di svago confortevole, integrata nel tessuto urbano ed in connessione con altre aree di aggregazione esistenti diventando così non solo un luogo di balneazione ma anche uno spazio in grado di accogliere famiglie, giovani e meno giovani inserendosi in un quadro più completo di valorizzazione del fronte mare.

Confermati e adeguati anche i quadri economici per grandi opere strategiche, tra cui il nuovo asilo nido (con fondi Pnrr) e il palazzetto dello sport, la cui gara sarà pubblicata a breve, arrivando alla consegna dei lavori e alla sua realizzazione. "Un intervento - commentano dal Comune - che finalmente darà casa ad attività sportive con risvolti sociali importanti".

E poi ancora la nuova passeggiata a Porto Vado, che finalmente giunge alla ripresa dei lavori e che consentirà di terminare la riqualificazione del fronte mare; e il parco giochi di Segno, in corso di progettazione esecutiva, finanziato e che troverà realizzazione nei prossimi mesi.

"Un’attenzione particolare dell’amministrazione - spiega il sindaco Fabio Gilardi - è dedicata al rispetto delle tempistiche dei cantieri scolastici Pnrr e alla gestione dei necessari traslochi di alunni e personale. Un lavoro complesso che coinvolge quotidianamente gli uffici comunali, ai quali va il ringraziamento".

"Questa manovra - aggiunge - non solo conferma le opere previste, ma getta le basi per nuovi progetti: grazie a una solida programmazione, il Comune dispone oggi di progettazioni pronte ad attivarsi nei prossimi anni, in linea con la crescita e la trasformazione del territorio".

“Questa variazione rappresenta un passaggio fondamentale per Vado Ligure - conclude il sindaco - Rafforza la nostra capacità di azione e programmazione, e ci consente di rispondere concretamente ai bisogni del territorio, dei cittadini e delle realtà sociali e sportive, promuovendo sviluppo, coesione e qualità urbana".