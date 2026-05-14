Patto per il lavoro nel turismo: da domani sul sito FILSE in modalità offline i moduli per la richiesta dei bonus assunzionali

Da domani, venerdì 15 maggio, è disponibile in modalità offline la procedura informatica per la presentazione delle domande dei bonus assunzionali relativi all'edizione 2026 del Patto del Lavoro per il Turismo, lo strumento con cui Regione Liguria sostiene le imprese turistiche che scelgono di offrire ai propri lavoratori contratti più stabili. Le domande potranno essere inviate a partire dal 25 maggio e fino al 30 giugno 2026 tramite il sistema Bandi online disponibile sul sito www.filse.it.

Più precisamente i bonus assunzionali, pari a 6 milioni di euro di risorse disponibili, sono contributi economici riconosciuti alle imprese del settore turistico ligure — hotel, strutture ricettive, agenzie di viaggio, organizzatori di eventi, stabilimenti balneari, ristoranti e pubblici esercizi — che assumono personale con contratti di qualità a decorrere dal 1° febbraio 2026. Il contributo arriva fino a 8 mila euro per ogni assunzione a tempo indeterminato.

Quest’anno l’Avviso introduce importanti novità pensate per valorizzare ancora di più i contratti che offrono maggiori garanzie ai lavoratori.

“La corsia preferenziale è per i contratti a tempo indeterminato – sottolineano gli assessori regionali alle Politiche dell'Occupazione Simona Ferro, al Turismo Luca Lombardi e alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola – Chi sceglie di offrire un contratto stabile non deve competere con nessun altro: la sua domanda viene istruita per prima, in ordine cronologico di presentazione. Inoltre, è stato introdotto un sistema di premialità per i comportamenti più virtuosi: un meccanismo di maggiorazioni del 15% sull’importo base del bonus riconosciuto alle imprese che fanno di più per i propri lavoratori. Ad esempio, le imprese che hanno sottoscritto accordi sindacali aziendali o territoriali per una migliore organizzazione del lavoro; le imprese che assumono lavoratori con disabilità oltre gli obblighi previsti dalla legge; imprese che inseriscono dipendenti in percorsi di politica attiva, come il programma Gol o il Supporto per la formazione e il lavoro; oppure ancora imprese titolari di marchi di qualità regionali, in quanto espressione di un impegno complessivo verso standard elevati”.



IL PATTO NEL DETTAGLIO



DESTINATARI. Tre le categorie beneficiarie, identificate con i codici Ateco:

1) Della prima fanno parte imprese di servizi di alloggio di alberghi e simili, ostelli, rifugi e baite di montagna, case religiose di ospitalità, altre case sociali di ospitalità, bed and breakfast, servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze, servizi di alloggio in aziende agricole, campeggi, villaggi turistici e alloggi glamping, aree attrezzate per veicoli ricreazionali, marina resort, attività di catering per eventi presso location dei clienti e per eventi presso sale per banchetti, attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator, organizzazione di conferenze e congressi, di fiere commerciali e di affari, di convegni ed eventi aziendali, di mercati agricoli e fiere dell'artigianato, di altri eventi, servizi di organizzazione di feste e cerimonie.

Per questo tipo di imprese viene riconosciuto un incentivo occupazionale purché stipulino un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi. Sono due gli scaglioni di valore del bonus: 3mila euro per ciascun contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi; 8mila euro per ciascun contratto a tempo indeterminato.

2) Della seconda categoria fanno parte le imprese di gestione di stabilimenti balneari che potranno richiedere i bonus purché stipulino contratti di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali. Sono due gli scaglioni di valore del bonus: 2.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi; 8 mila euro per ciascun contratto a tempo indeterminato.



3) Della terza categoria, infine, fanno parte ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e attività di somministrazione di bevande in lounge cocktail bar e a bordo di mezzi di trasporto. Per questo tipo di imprese sono previsti solamente bonus dal valore di 8 mila euro per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali purché comportino incremento occupazionale netto.



PREMIALITÀ. L’importo del Bonus assunzionale potrà essere ulteriormente incrementato del 15% nel caso in cui l’impresa abbia stipulato, a partire dal 01/01/2026, accordi aziendali, ovvero abbia aderito ad territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, abbia stipulato accordi con le organizzazioni sindacali territoriali negli ambiti previsti dagli Accordi interconfederali stipulati dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro; del 15% se il singolo lavoratore è una persona disabile; del 15% se il singolo lavoratore assunto sia beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL); del 15% se il singolo lavoratore assunto ha un Patto di servizio personalizzato attivo nell’ambito del Programma GOL al momento dell’assunzione; e del 15% se l’azienda risulta autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria e dal sistema camerale.



DESTINATARI. Sono destinatari dei Bonus assunzionali le persone che al momento dell’assunzione presso l’impresa siano privi di rapporti di lavoro in essere, con l’esclusione dei rapporti di lavoro intermittente.