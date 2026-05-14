Frecce Tricolori a Varazze, otto fermate straordinarie dei treni regionali per l’Air Show

Saranno otto le fermate straordinarie dei treni regionali alla stazione ferroviaria di Varazze in occasione dell’Air Show delle Frecce Tricolori, in programma domenica 17 maggio.

Il piano speciale è stato predisposto da Regione Liguria, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato, per agevolare l’afflusso e il deflusso del pubblico atteso sul litorale varazzino per uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione.

Durante la mattinata effettueranno fermata straordinaria a Varazze tre treni provenienti da Ventimiglia e diretti verso Genova e un treno in partenza da Genova verso Ventimiglia. Per il rientro, invece, fermeranno a Varazze altri quattro convogli: due diretti a Genova Brignole e due verso Ventimiglia.

"Abbiamo prontamente risposto alla richiesta del Comune di Varazze predisponendo un piano straordinario che consentirà un miglior afflusso e deflusso a tutti coloro che decideranno di godere del sempre suggestivo spettacolo delle Frecce Tricolori", spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola.

"Otto fermate extra dei treni incentiveranno, infatti, la mobilità ferroviaria per un evento che avrà certamente un grande riscontro di pubblico. Regione Liguria, in collaborazione con il Gruppo Fs, dimostra massima attenzione non solo per la programmazione dei treni, per i maxi cantieri in corso, ma anche per manifestazioni di questo tipo sulle quali continuiamo a dare il nostro totale supporto agli organizzatori e alle amministrazioni locali", aggiunge l’assessore.

Le fermate straordinarie riguarderanno sia i collegamenti di andata sia quelli di ritorno. Per l’andata sono previsti il regionale veloce 3361, con partenza da Ventimiglia alle 7.57, fermata a Varazze alle 9.40 e arrivo a Genova Brignole alle 10.29; il regionale veloce 3365, da Ventimiglia alle 9.57, fermata a Varazze alle 11.40 e arrivo a Genova Brignole alle 12.25; il regionale veloce 3368, da Genova Brignole alle 11.35, fermata a Varazze alle 12.18 e arrivo a Ventimiglia alle 14.12; e il regionale veloce 3367, da Ventimiglia alle 11.57, fermata a Varazze alle 13.40 e arrivo a Genova Brignole alle 14.25.

Per il ritorno fermeranno a Varazze il regionale veloce 3375, con partenza da Ventimiglia alle 15.57, fermata a Varazze alle 17.40 e arrivo a Genova Brignole alle 18.25; il regionale veloce 3380, da Genova Brignole alle 17.35, fermata a Varazze alle 18.18 e arrivo a Ventimiglia alle 20.03; il regionale veloce 3379, da Ventimiglia alle 17.57, fermata a Varazze alle 19.41 e arrivo a Genova Brignole alle 20.25; e il regionale veloce 3384, da Genova Brignole alle 19.35, fermata a Varazze alle 20.18 e arrivo a Ventimiglia alle 22.03