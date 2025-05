Savona, “NonsoloMozart”: sabato 17 maggio il Coro polifonico di Valleggia con la “Rossini”

“NonsoloMozart”. Questo il titolo del concerto di sabato 17 maggio alle 20.45 nella Chiesa Sant’Andrea Apostolo, in piazza Consoli a Savona. La serata, promossa dall’associazione musicale “Rossini”, vedrà protagonista il Coro Polifonico di Valleggia diretto da Maurizio Fiaschi e Andrea Ravazzano all’organo. Il programma della serata sarà composto per la prima parte da brani del genio salisburghese, per la seconda da musiche di altri importanti compositori europei: Charles Gounod, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Camille Saint-Saëns.

Il Coro Polifonico di Valleggia è un'autentica istituzione della vocalità ligure con oltre 70 anni di storia. Fondato nel 1953 da don Angelo Genta, don Renzo Tassinari e Attilio Acquarone, per mezzo secolo è stato condotto da Giuseppe Rebella, quindi dal suo allievo Marco Siri e oggi da Maurizio Fiaschi, compositore, polistrumentista e direttore con una grande e riconosciuta esperienza a livello internazionale (vedi curriculum). Oltre al servizio liturgico, il coro ha effettuato concerti e rassegne in tutta Italia e in Europa (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Monaco, Slovenia, Spagna, Ungheria). Tappe più recenti Salisburgo, Venezia, Monaco, Roccasecca e a fine 2023 Cesena, in un concerto dedicato a Papa Pio VII alla presenza del vescovo Douglas Regattieri.

Lo scorso dicembre è stato impegnato in un apprezzato tour natalizio fra importanti località turistiche della Riviera, mentre a marzo ha promosso un concerto a Valleggia assieme al coro cesenate Alio Modo Canticum.

Tra i pochi gruppi al mondo, ha partecipato due volte alla nota rassegna di Loreto e ha cantato in più occasioni in Vaticano. Nel suo repertorio la polifonia classica, ma anche il gregoriano, i corali, le Messe e altre forme compositive, dei più grandi musicisti attraverso secoli e tradizioni. L'organico, disposto a quattro voci miste, è composto da circa trenta elementi di differenti età.

Maurizio Fiaschi laureato in direzione d’orchestra e diplomato in composizione polifonica vocale al conservatorio “Verdi” di Milano e in musica corale e direzione di coro al “Vivaldi” di Alessandria, ha condotto prestigiosi cori e orchestre in Italia e in Svizzera, nonché il grande gruppo vocale in occasione della visita di papa Benedetto XVI a Savona. Recentemente ha riscoperto, pubblicato ed eseguito la Sequenza per lo Spirito Santo del Maestro di Cappella del Duomo di Savona Lorenzo Mariani (Lucca 1722 – Genova 1793). Nel 2014 ha diretto e registrato in prima assoluta dal vivo il brano inedito “Tantum Ergo” di Giuseppe Verdi ritrovato a Finale Ligure.