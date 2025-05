Carcare ripristina le strade ammalorate, lavori per oltre 100mila euro

Il Comune di Carcare ha avviato un piano mirato di manutenzione stradale, con interventi concentrati sui tratti più deteriorati per garantire maggiore sicurezza e migliorare la qualità della viabilità urbana.

Le prime aree interessate saranno via del Collegio, via Garibaldi, via Nizzareto e Località Negreppie, tutte caratterizzate da intenso traffico e condizioni critiche del manto stradale. Gli interventi consisteranno in rappezzi, ovvero riparazioni localizzate che prevedono la scarifica delle parti di asfalto danneggiate e la successiva stesura di nuovo conglomerato bituminoso per garantire un rapido miglioramento della viabilità. L’intervento, affidato alla Tecno Costruzioni S.r.l. di Cairo Montenotte, comporterà un investimento di circa 28mila euro, finanziato con fondi comunali.

A confermare l’impegno dell’amministrazione è il sindaco Rodolfo Mirri, che annuncia ulteriori risorse: “Questo è solo l’inizio. Abbiamo stanziato altri 100mila euro per proseguire con nuove asfaltature e piccoli interventi diffusi, che appalteremo prossimamente. Grazie a una mappatura dettagliata, siamo pronti a intervenire anche sulle griglie per la raccolta delle acque piovane”.

“Non si tratta di grandi cantieri, ma di lavori fondamentali. Carcare ha bisogno di una manutenzione costante, attenta e ben programmata”, conclude il sindaco.